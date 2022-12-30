«Аугсбург» близок к подписанию полузащитника «Брюгге» Энгельса

Немецкий «Аугсбург» близок к подписанию 19-летнего полузащитника бельгийского «Брюгге» Арне Энгельса. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

Молодой талантливый футболист произвёл впечатление на руководство «Аугсбурга» своей игрой на полях Бельгии.

В связи с тем, что контракт Энгельса с клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона, «Брюгге», скорее всего, постарается оформить трансфер спортсмена в ближайшее трансферное окно.

«Аугсбург» в данный момент с 15 очками располагается на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Брюгге» с 34 баллами находится на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии.