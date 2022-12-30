​«Реал» готов потратить на Беллингема больше 100 млн евро

В наступающем году на трансферном рынке разгорится ожесточённая борьба за подписание полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Активный интерес к англичанину проявляет «Реал». Как сообщает ESPN, мадридский гранд готов потратить на Беллингема 100 миллионов евро или даже больше.

Отмечается, что представители «Реала» уже имели положительные контакты с окружением Джуда Беллингема. В стане «сливочных» уверены, что продленная работа принесёт свои плоды.

19-летний Джуд Беллингем также находится на радаре таких клубов как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».