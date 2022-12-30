Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Маккенни может продолжить карьеру в Германии

30 Декабря 2022 • 16:21 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Daily Mail, 24-летний американский полузащитник может продолжить карьеру в Германии. По данным источника, интерес к Маккенни проявляет дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что «Боруссия» может предпринять усилия по трансферу Уэстона Маккенни уже в зимнее трансферное окно. В Дортмунде уже сейчас начинают готовиться к жизни без Джуда Беллингема – хавбек наверняка перейдёт в более статусный клуб летом.

Добавим, что специалисты известного портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
16:21 · Германия. Бундеслига
Маккенни может продолжить карьеру в Германии
14:44 · Германия. Бундеслига
Кудус заинтересовал «Боруссию» Дортмунд
14:44 · Германия. Бундеслига
​Экс-директор «Бирмингема» вспомнил, как Беллингем отказал «Баварии»
14:30 · Германия. Бундеслига
Агент Нюбеля: «Мой клиент знает, что говорит и делает»
12:58 · Германия. Бундеслига
Флик: «В мире никогда не было игрока лучше Пеле»
12:08 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн хотел дать Упамекано дополнительный отпуск, но игрок отказался
07:00 · Германия. Бундеслига
Беккенбауэр прокомментировал смерть Пеле
01:38 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Никогда не забуду, как восхищался игрой Пеле в 1970 году, он был словно из другой вселенной»
00:54 · Германия. Бундеслига
​Зоммер: «Нет, новостей нет, я веду переговоры лишь с «Боруссией»
29 Декабря
21:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сосредоточится на подписании Зоммера в качестве замены Нойеру
21:24 · Англия. Премьер-лига
Конте запросил у «Тоттенхэма» звезду «Байера»
21:14 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Бавария» может провалить сезон из-за неосторожности Нойера»
20:18 · Германия. Бундеслига
Немецкое издание Kicker признало Беллингема лучшим полузащитником Бундеслиги
19:21 · Германия. Бундеслига
​Пеллегрини может покинуть «Айнтрахт» уже зимой
17:19 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» хочет подписать Мукоко бесплатно
Все новости
Рекомендуем