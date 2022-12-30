Маккенни может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Daily Mail, 24-летний американский полузащитник может продолжить карьеру в Германии. По данным источника, интерес к Маккенни проявляет дортмундская «Боруссия».

Отмечается, что «Боруссия» может предпринять усилия по трансферу Уэстона Маккенни уже в зимнее трансферное окно. В Дортмунде уже сейчас начинают готовиться к жизни без Джуда Беллингема – хавбек наверняка перейдёт в более статусный клуб летом.

Добавим, что специалисты известного портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.