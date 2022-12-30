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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик: «В мире никогда не было игрока лучше Пеле»

30 Декабря 2022 • 12:58 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона мира Пеле.

«В мире никогда не было игрока лучше Пеле. Как по мне, он был и остаётся королём футбола. Его игра была близка к идеалу, он был совершенен и не имел никаких слабостей. Пеле умел забивать как с левой, так и с правой ноги, а также головой. Он делал это с особым чутьём и силой. Превосходный футболист», – цитирует Флика официальный сайт сборной Германии.

Напомним, есть вероятность, что бразильский «Сантос» выведет из строя 10-й номер, чтобы закрепить его за Пеле. Легендарному футболисту на момент смерти было 82 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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