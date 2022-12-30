Беккенбауэр прокомментировал смерть Пеле

Именитый немецкий экс-футболист и тренер Франц Беккенбауэр в своих социальных сетях прокомментировал смерть бразильского игрока Пеле.

Беккенбауэр написал, что мировой футбол потерял величайшего человека в своей истории, а лично он потерял ещё и уникального друга.

«Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим», - добавил немец.

Напомним, что трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Последние годы Пеле безуспешно боролся с раком прямой кишки. За свою карьеру бразильский кудесник футбола успел забить 1279 голов.