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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Пеллегрини может покинуть «Айнтрахт» уже зимой

29 Декабря 2022 • 19:21 Комментировать

Защитник Лука Пеллегрини уже зимой может покинуть немецкий «Айнтрахт». Об этом в социальных сетях рассказывает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что летом Лука Пеллегрини был арендован «Айнтрахтом» у туринского «Ювентуса». С тех пор 23-летний футболист провёл 14 официальных матчей. До переезда в Германию Пеллегрини выступал только в Италии.

«Сделка по аренде может быть сокращена, чтобы попробовать новый опыт. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели», - пишет Романо.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луку Пеллегрини в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Лука Пеллегрини Трансферы футбола - зима 2023
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