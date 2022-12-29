​Пеллегрини может покинуть «Айнтрахт» уже зимой

Защитник Лука Пеллегрини уже зимой может покинуть немецкий «Айнтрахт». Об этом в социальных сетях рассказывает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что летом Лука Пеллегрини был арендован «Айнтрахтом» у туринского «Ювентуса». С тех пор 23-летний футболист провёл 14 официальных матчей. До переезда в Германию Пеллегрини выступал только в Италии.

«Сделка по аренде может быть сокращена, чтобы попробовать новый опыт. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели», - пишет Романо.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луку Пеллегрини в 9 миллионов евро.