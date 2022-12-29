​«Барселона» хочет подписать Мукоко бесплатно

Молодой нападающий Юссуфа Мукоко остаётся на радаре «Барселоны». Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на канале House of Champions в YouTube, каталонцы хотят подписать Мукоко летом бесплатно как свободного агента. Такая возможность у «сине-гранатовых» будет в том случае, если 18-летний футболист не продлит контракт с дортмундской «Боруссией».

За первую команду «Боруссии» Юссуфа Мукоко провёл 59 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юссуфу Мукоко в 30 миллионов евро.