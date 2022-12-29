​Нюбель дал понять, что не хочет возвращаться в «Баварию» досрочно

Мануэль Нойер с переломом выбыл до конца сезона 2022/2023, и теперь «Бавария» пытается вернуть из аренды Александра Нюбеля. Впрочем, 26-летний голкипер не настроен уходить из «Монако» посреди сезона.

«Для меня нет особого смысла возвращаться. Я не знаю, насколько серьёзна травма Мануэля, но думаю, что к лету, максимум к следующему сезону, он будет в форме. Я буду держать за него кулаки», - сказал Нюбель BILD.

Учитывая настрой Александра Нюбеля, «Баварии», возможно, имеет смысл переключиться на других голкиперов.

Напомним, что Александр Нюбель играет в аренде в «Монако» уже второй сезон.