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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама

28 Декабря 2022 • 12:45 Комментировать

Миланский «Интер» обозначил трансфер французского нападающего Маркуса Тюрама своей приоритетной целью. По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не хотят тратиться на покупку игрока в январе и рассчитывают подписать его следующим летом на правах свободного агента.

«Интер» уже сделал предварительное предложение 25-летнему форварду. Итальянский топ-клуб готов заключить с Тюрамом пятилетнее трудовое соглашение.

В настоящий момент Маркус является футболистом менхенгладбахской «Боруссии». Француз провел за команду 17 поединков в нынешнем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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