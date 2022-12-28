«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама

Миланский «Интер» обозначил трансфер французского нападающего Маркуса Тюрама своей приоритетной целью. По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не хотят тратиться на покупку игрока в январе и рассчитывают подписать его следующим летом на правах свободного агента.

«Интер» уже сделал предварительное предложение 25-летнему форварду. Итальянский топ-клуб готов заключить с Тюрамом пятилетнее трудовое соглашение.

В настоящий момент Маркус является футболистом менхенгладбахской «Боруссии». Француз провел за команду 17 поединков в нынешнем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.