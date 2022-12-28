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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» заинтересовалась нападающим сборной Франции

28 Декабря 2022 • 08:23 Комментировать

Форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани мог оказаться в мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. Об этом сообщается на страницах Sport.de.

Летом Муани находился в сфере интересов чемпиона Бундеслиги, однако руководство не стало предпринимать конкретных шагов для его подписания. Но после чемпионата мира – 2022 мюнхенцы начали проявлять к французу более активный интерес. На мундиале Рандаль поучаствовал в трех матчах и забил один гол.

Срок действующего контракта Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в 37 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Рандаль Коло-Муани
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