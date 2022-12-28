«Бавария» заинтересовалась нападающим сборной Франции

Форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани мог оказаться в мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. Об этом сообщается на страницах Sport.de.

Летом Муани находился в сфере интересов чемпиона Бундеслиги, однако руководство не стало предпринимать конкретных шагов для его подписания. Но после чемпионата мира – 2022 мюнхенцы начали проявлять к французу более активный интерес. На мундиале Рандаль поучаствовал в трех матчах и забил один гол.

Срок действующего контракта Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в 37 миллионов евро.