Дортмундская «Боруссия» хочет пригласить бывшего помощника Нагельсманна

По информации Bild, дортмундская «Боруссия» намеревается пригласить к себе бывшего помощника нынешнего наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Речь идёт о 62-летнем специалисте Армине Ройтершане, который может заменить покинувшего клуб по состоянию здоровья 70-летнего тренера Петера Херманна.

Ройтершан работал вместе с Юлианом Нагельсманном в «Хоффенхайме» в сезоне 2015/16, когда они избежали вылета — дуэт работал вместе на протяжении 14 игр в то время, как должность главного тренера была первой для Нагельсманна.

«Боруссия» сейчас находится на шестом месте в Бундеслиге.