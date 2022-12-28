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Дортмундская «Боруссия» хочет пригласить бывшего помощника Нагельсманна

28 Декабря 2022 • 00:09 Комментировать

По информации Bild, дортмундская «Боруссия» намеревается пригласить к себе бывшего помощника нынешнего наставника мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Речь идёт о 62-летнем специалисте Армине Ройтершане, который может заменить покинувшего клуб по состоянию здоровья 70-летнего тренера Петера Херманна.

Ройтершан работал вместе с Юлианом Нагельсманном в «Хоффенхайме» в сезоне 2015/16, когда они избежали вылета — дуэт работал вместе на протяжении 14 игр в то время, как должность главного тренера была первой для Нагельсманна.

«Боруссия» сейчас находится на шестом месте в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Армин Ройтершан Юлиан Нагельсманн
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