Дортмундская «Боруссия» нашла применение Кнауффу

Дортмундская «Боруссия» хочет использовать 20-летнего полузащитника Ансгара Кнауффа в качестве конкурента нападающим Кариму Адейеми и Дониэллу Малену в случае возвращения из аренды во франкфуртском «Айнтрахте». Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Ранее сообщалось о том, что «Айнтрахт» размышляет над возможностью сохранить у себя в составе молодого и талантливого футболиста. Переговоры между дортмундской и франкфуртской командами должны начаться в январе будущего года.

В составе «чёрно-жёлтых» 20-летний Кнауфф стал победителем Кубка Германии, а в составе франкфуртского коллектива выиграл Лигу Европы.