​Беллингем остаётся целью «Ливерпуля» номер один

Подписание нападающего Коди Гакпо ничего не меняет – полузащитник Джуд Беллингем остаётся целью номер один для «Ливерпуля» на трансферное лето. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в действующем контракте Джуда Беллингема с дортмундской «Боруссией» прописана опция выкупа.

Как известно, Джуд Беллингем находится на радаре целого ряда европейских грандов. Помимо «Ливерпуля», активный интерес к 19-летнему англичанину проявляется мадридский «Реал».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 110 миллионов евро.