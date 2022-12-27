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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Беллингем остаётся целью «Ливерпуля» номер один

27 Декабря 2022 • 16:53 Комментировать

Подписание нападающего Коди Гакпо ничего не меняет – полузащитник Джуд Беллингем остаётся целью номер один для «Ливерпуля» на трансферное лето. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в действующем контракте Джуда Беллингема с дортмундской «Боруссией» прописана опция выкупа.

Как известно, Джуд Беллингем находится на радаре целого ряда европейских грандов. Помимо «Ливерпуля», активный интерес к 19-летнему англичанину проявляется мадридский «Реал».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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