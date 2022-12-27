«Милан» нашёл усиление в дортмундской «Боруссии»

Полузащитник Юлиан Брандт, который выступает в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в подписании немецкого футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают 26-летнего немца в качестве альтернативы Браиму Диасу. Трансферный ценник Юлиана – 28 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Брандт провел 15 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.