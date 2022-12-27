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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» нашёл усиление в дортмундской «Боруссии»

27 Декабря 2022 • 11:52 Комментировать

Полузащитник Юлиан Брандт, который выступает в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в подписании немецкого футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают 26-летнего немца в качестве альтернативы Браиму Диасу. Трансферный ценник Юлиана – 28 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Брандт провел 15 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Трансферы футбола - зима 2023
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