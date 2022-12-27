«Барселона» назвала условие подписания Мукоко

В каталонской «Барселоне» заинтересованы в подписании немецкого нападающего Юссуфы Мукоко на определенных условиях. Об этом стало известно журналистам Sport.es.

Как сообщил источник, «сине-гранатовые» готовы к сотрудничеству с 18-летним игроком, но для этого он должен согласиться на не самую высокую заработную плату. Ранее сообщалось, что «Барселона» является для Мукоко приоритетным вариантом продолжения карьеры.

В настоящий момент правами на форварда владеет дортмундская «Боруссия». Срок контракта между сторонами истекает летом следующего года.

В этом сезоне Мукоко забил шесть голов и сделал пять ассистов в 22 матчах за «шмелей».