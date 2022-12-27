«Реал» решил купить топ-игрока «Баварии»

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис может сменить команду в 2024 году. По сообщениям журналистов AS, в услугах 22-летнего латераля заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб намерен немного подождать, чтобы купить канадца по сниженной цене. Действующий контракт Альфонсо с «Баварией» истекает в 2025 году. «Реал» сделает предложение по Дэвису за год до завершения соглашения, когда цена на него существенно снизится.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвис сыграл 12 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу.