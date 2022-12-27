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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес принял решение по будущему в «Баварии»

27 Декабря 2022 • 08:40 Комментировать

26-летний защитник сборной Франции Люка Эрнандес принял решение пролонгировать трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как информирует источник, новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года. Срок действующего соглашения Эрнандеса немецким грандом истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 11 поединках за «Баварию», в которых отметился голевой передачей. На чемпионате мира – 2022 Люка получил травму «крестов» и выбыл из строя минимум на полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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