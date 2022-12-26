«Айнтрахт» влетел в пятёрку самых популярных клубов Германии

«Бавария» Мюнхен – 295000
«Боруссия» Дортмунд – 168163
«Шальке» – 164000
«Кёльн» - 123000
«Айнтрахт» Франкфурт - 120000
«Боруссия» Мёнхенгладбах – 98000
«Штуттгарт» - 75500
«Унион» Берлин - 48364
«Герта» Берлин - 44211
«Вердер» Бремен - 42407
«Фрайбург» - 40000
«Байер» Леверкузен - 29500
«Аугсбург» - 20033
«Вольфсбург» - 20000
«Бохум» - 20000
«Майнц» - 13700
«Хоффенхайм» – 11000
«РБ Лейпциг» – 910
Неудивительно, что «РБ Лейпциг» сильно отстаёт в этом списке - их «членский пакет» начинается с тысячи евро в год, что значительно выше, чем плата, которую большинство болельщиков вносят за членство в своих клубах, которая обычно составляет менее 100 евро за сезон. Участники могут голосовать по ключевым вопросам, таким, как президентство клуба, цены на билеты и так далее.
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