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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» влетел в пятёрку самых популярных клубов Германии

26 Декабря 2022 • 23:47 Комментировать
Kicker опубликовал список команд Бундеслиги, отсортированный по количеству «членов» каждого клуба. «Шальке» и «Кёльн» входят в четвёрку популярнейших клубов Германии, за ними следует франкфуртский «Айнтрахт», резко прибавивший в количестве болельщиков после недавнего триумфа в Лиге Европы и постоянного развития в Бундеслиге в течение последних трёх сезонов. Полный список выглядит следующим образом:

 

     «Бавария» Мюнхен – 295000

     «Боруссия» Дортмунд – 168163

     «Шальке» – 164000

     «Кёльн» - 123000

     «Айнтрахт» Франкфурт - 120000

     «Боруссия» Мёнхенгладбах – 98000

     «Штуттгарт» - 75500

     «Унион» Берлин - 48364

     «Герта» Берлин - 44211

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     «Вердер» Бремен - 42407

     «Фрайбург» - 40000

     «Байер» Леверкузен - 29500

     «Аугсбург» - 20033

     «Вольфсбург» - 20000

     «Бохум» - 20000

     «Майнц» - 13700

     «Хоффенхайм» – 11000

     «РБ Лейпциг» – 910

 

Неудивительно, что «РБ Лейпциг» сильно отстаёт в этом списке - их «членский пакет» начинается с тысячи евро в год, что значительно выше, чем плата, которую большинство болельщиков вносят за членство в своих клубах, которая обычно составляет менее 100 евро за сезон. Участники могут голосовать по ключевым вопросам, таким, как президентство клуба, цены на билеты и так далее.


 

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Чемпионат Германии Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Болельщики
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