«Айнтрахт» влетел в пятёрку самых популярных клубов Германии

Kicker опубликовал список команд Бундеслиги, отсортированный по количеству «членов» каждого клуба. «Шальке» и «Кёльн» входят в четвёрку популярнейших клубов Германии, за ними следует франкфуртский «Айнтрахт», резко прибавивший в количестве болельщиков после недавнего триумфа в Лиге Европы и постоянного развития в Бундеслиге в течение последних трёх сезонов. Полный список выглядит следующим образом:

«Бавария» Мюнхен – 295000

«Боруссия» Дортмунд – 168163

«Шальке» – 164000

«Кёльн» - 123000

«Айнтрахт» Франкфурт - 120000

«Боруссия» Мёнхенгладбах – 98000

«Штуттгарт» - 75500

«Унион» Берлин - 48364

«Герта» Берлин - 44211

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«Вердер» Бремен - 42407

«Фрайбург» - 40000

«Байер» Леверкузен - 29500

«Аугсбург» - 20033

«Вольфсбург» - 20000

«Бохум» - 20000

«Майнц» - 13700

«Хоффенхайм» – 11000

«РБ Лейпциг» – 910

Неудивительно, что «РБ Лейпциг» сильно отстаёт в этом списке - их «членский пакет» начинается с тысячи евро в год, что значительно выше, чем плата, которую большинство болельщиков вносят за членство в своих клубах, которая обычно составляет менее 100 евро за сезон. Участники могут голосовать по ключевым вопросам, таким, как президентство клуба, цены на билеты и так далее.



