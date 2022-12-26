Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем входит в сферу интересов многих европейских грандов. «Реал» находится в этом списке. Как сообщает SER Deportivos, мадридский клуб определил Беллингема как приоритетного игрока под усиление, учитывая возраст своих игроков средней линии.

«Реал» планирует предложить «Боруссии» 100 миллионов евро за трансфер Джуда Беллингема. Самому футболисту «сливочные» предложат пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон.

Также «Реал» хочет включить в трудовое соглашение пункт, согласно которому выкупить Джуда Беллингема можно лишь за 1 миллиард евро.