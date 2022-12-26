«Ювентус» хочет усилиться игроком «Баварии»

Фланговый защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может переехать в итальянский чемпионат. Как стало известно Calciomercato, заинтересованность в покупке француза проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» обозначила Павара своей трансферной целью и готова побороться за латераля с каталонской «Барселоной».

Бенжамен выступает за «Баварию» с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 21 матч за мюнхенцев и забил четыре гола.