Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» хочет усилиться игроком «Баварии»

26 Декабря 2022 • 09:42 Комментировать

Фланговый защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может переехать в итальянский чемпионат. Как стало известно Calciomercato, заинтересованность в покупке француза проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» обозначила Павара своей трансферной целью и готова побороться за латераля с каталонской «Барселоной».

Бенжамен выступает за «Баварию» с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 21 матч за мюнхенцев и забил четыре гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Бенжамен Павар Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
09:58 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти, Моуринью и Гвардиола - в числе претендентов на звание лучшего тренера года
09:42 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилиться игроком «Баварии»
07:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу защитника «Байера»
06:16 · Германия. Бундеслига
«Торино» претендует на форварда сборной Хорватии
06:05 · Германия. Бундеслига
Клуб Миранчука хочет подписать полузащитника сборной Аргентины
01:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил уровень Беллингема
01:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб начал переговоры по Гвардиолу
01:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассчитывает, что Хендерсон поможет «Ливерпулю» с подписанием Беллингема
00:54 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд поспорит с «Ювентусом» и клубами АПЛ за восходящую звезду из Испании
00:02 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с альтернативными целями на случай неудачи в сделке по Гвардиолу
25 Декабря
23:05 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Беллингем – один из лучших, я хотел бы видеть его в «Ливерпуле»
17:39 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» высказались о будущем Эрнандеса
16:47 · Германия. Бундеслига
​Хави нашёл усиление для «Барселоны» слухи
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает работу над приглашением Гвардиола
13:53 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас советует «Челси» купить полузащитника сборной Испании
Все новости
Рекомендуем