«Торино» претендует на форварда сборной Хорватии

Итальянский клуб «Торино» может в ближайшее время подписать нападающего «Хоффенхайма» и хорватской сборной Андрея Крамарича.

По информации Torino Granata, 31-летний хорватский футболист пока не может договориться с немецким клубом по поводу нового контракта. Главным претендентом на подписание Крамарича является именно «Торино», который ищет усиление атакующей линии. Стоит отметить, что на катарском чемпионате мира Крамарич в составе «шашечных» провёл семь матчей, забил два мяча и выиграл бронзовую медаль.

В этом сезоне Андрей Крамарич провёл в немецкой лиге в составе «Хоффенхайма» 14 поединков, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.