Клуб Миранчука хочет подписать полузащитника сборной Аргентины

Руководители «Торино» планируют в ближайшее время подписать аргентинского полузащитника «Байера» Эксекиэля Паласиоса.

По информации Tuttosport, туринский клуб активно интересуется 24-летним аргентинским футболистом, который на катарском мундиале вместе со своей национальной командой выиграл титул. «Байер» оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Стоит отметить, что в «Торино» выступает российский футболист Алексей Миранчук.

В этом сезоне Эксекиэль Паласиос провёл в немецкой лиге в составе леверкузенского клуба десять поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.