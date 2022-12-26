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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клуб Миранчука хочет подписать полузащитника сборной Аргентины

26 Декабря 2022 • 06:05 Комментировать

Руководители «Торино» планируют в ближайшее время подписать аргентинского полузащитника «Байера» Эксекиэля Паласиоса.

По информации Tuttosport, туринский клуб активно интересуется 24-летним аргентинским футболистом, который на катарском мундиале вместе со своей национальной командой выиграл титул. «Байер» оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Стоит отметить, что в «Торино» выступает российский футболист Алексей Миранчук.

В этом сезоне Эксекиэль Паласиос провёл в немецкой лиге в составе леверкузенского клуба десять поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Эсекьель Паласиос Трансферы футбола - зима 2023 Эксекиэль Паласиос
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