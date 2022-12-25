​В «Баварии» высказались о будущем Эрнандеса

Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о будущем защитника Люки Эрнандеса.

«Переговоры с агентами Люки идут очень хорошо. Он несёт в себе ген «Баварии». Его будущее – в нашем клубе, никаких сомнений в этом нет», - слова Салихамиджича приводит в социальных сетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, приготовленное «Баварией» новое предложение для Эрнандеса будет обсуждаться в 2023 году.

Добавим, что действующий контракт Люки Эрнандеса рассчитан до средины 2024 года. В настоящий момент француз восстанавливается от травмы, полученной на чемпионате мира.