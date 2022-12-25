«Фиорентина» нашла нового форварда в Бундеслиге

Форвард немецкого «Вольфсбурга» Йосип Брекало может сменить Бундеслигу на итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты La Nazione.

Оформить трансфер 24-летнего хорватского нападающего собирается «Фиорентина». Сумма потенциальной сделки может составить порядка 7,5 миллион евро. Брекало связан контрактными обязательствами с «волками» до лета следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Йосип провел шесть матчей, в которых сделал одну результативную передачу. В сезоне-2021/2022 хорватский форвард поиграл в Серии А за «Торино» на правах аренды.