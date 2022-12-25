«Аталанта» не отпустит своего таланта в «Баварию»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался насчет возможного перехода 19-летнего защитника команды Джорджо Скалвини в мюнхенскую «Баварию».

«В наши планы не входит продажа Джорджо. Это могу сказать с полной уверенностью. Скалвини является символом нашей академии, поэтому он останется с нами», - передает слова руководителя портал Goal.com.

В нынешнем сезоне перспективный защитник принял участие в 11 поединках и отметился одним забитым мячом. Эксперты портала Transfrermarkt оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

После 15 туров Серии А клуб из Бергамо идет на шестом месте в турнирной таблице.