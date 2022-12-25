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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла вратаря на замену Нойеру

25 Декабря 2022 • 08:32 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» нашла голкипера, который должен заменить в составе команды травмированного Мануэля Нойера. Об этом в разговоре с журналистами поведал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«Для нас важно подписать вратаря, мы нашли оптимальное решение. Самый очевидный вариант – это Нюбель, но последнее слово за «Монако». Что касается наших амбиций, то в этом сезоне хотим выиграть все титулы», - цитирует Хасана Sport Bild.

26-летний Нюбель сейчас выступает на правах аренды за «Монако». Трудовой договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Хасан Салихамиджич Александр Нюбель
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