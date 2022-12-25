В «Баварии» высказались о трансфере Гвардиола

Футбольный функционер Хасан Салихамиджич, который занимает пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался насчет возможного подписания хорватского защитника Йошко Гвардиола, принадлежащего «РБ Лейпцигу».

«Трансфер Гвардиола? «Бавария» хорошо укомплектована на позиции центрального защитника. У на есть де Лигт, Упамекано, Эрнандес. Поэтому покупка нового игрока на эту позицию не входит в наши планы», - передает слова функционера Sport Bild.

20-летний Гвардиол связан контрактными обязательствами с «быками» до середины 2027 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.