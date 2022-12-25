Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» высказались о трансфере Гвардиола

25 Декабря 2022 • 08:26 Комментировать

Футбольный функционер Хасан Салихамиджич, который занимает пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался насчет возможного подписания хорватского защитника Йошко Гвардиола, принадлежащего «РБ Лейпцигу».

«Трансфер Гвардиола? «Бавария» хорошо укомплектована на позиции центрального защитника. У на есть де Лигт, Упамекано, Эрнандес. Поэтому покупка нового игрока на эту позицию не входит в наши планы», - передает слова функционера Sport Bild.

20-летний Гвардиол связан контрактными обязательствами с «быками» до середины 2027 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
08:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла вратаря на замену Нойеру
08:26 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о трансфере Гвардиола
24 Декабря
23:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн - о первой части сезона: «Несмотря на спад, мы сыграли отличные матчи»
19:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбирает между тремя топ-защитниками
16:46 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Мёнхенгладбах хочет продать Тюрама в январе за 10 миллионов евро
15:58 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» намерен заработать на продаже Гвардиола больше 100 миллионов евро 1
14:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии» считает, что оставить Флика на посту главного тренера сборной Германии было правильным
13:43 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 4
12:00 · Германия. Бундеслига
Тренерский штаб «Баварии» впечатлён работой Теля на тренировках
10:22 · Германия. Бундеслига
Аконо стал игроком молодёжной команды «Боруссии» 1 официально
07:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбирает из двух вратарей замену Нойеру
23 Декабря
23:48 · Германия. Бундеслига
Хайнкес перенёс операцию на сердце
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла замену Нойеру в АПЛ
21:47 · Германия. Бундеслига
«Интер» вынужден отказаться от одной из главных трансферных целей на январь
21:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии»: «Мусиала – луч надежды для сборной Германии»
Все новости
Рекомендуем