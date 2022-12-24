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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» выбирает между тремя топ-защитниками

24 Декабря 2022 • 19:20 Комментировать

В каталонской «Барселоне» обозначили приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. Согласно информации Sport.es, в шорт-листе «сине-гранатовых» находятся три фланговых защитника.

Первым претендентом является защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар. В качестве альтернативы каталонцы рассматривают кандидатуру бельгийца Тома Менье из дортмундской «Боруссии». Еще одним вариантом является Хуан Фойт («Вильяреал»). В трансфере этого игрока лично заинтересован главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес.

Как отмечают испанские СМИ, наиболее реалистичным считается переезд Павара на «Камп Ноу». Француз не смог закрепиться в «Баварии» и готов сменить команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Фойт Бенжамен Павар Тома Менье Трансферы футбола - зима 2023
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