Немецко-камерунский форвард Цирилль Аконо стал игроком молодёжной команды дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Аконо перешёл в дортмундский коллектив из клуба «Ферль», обе команды выступают в третьем по значимости дивизионе немецкого футбола.

«Чёрно-жёлтые», имея в своём активе 18 очков, в данный момент занимают 14 место в турнирной таблице Третьей лиги, «Ферль» с 22 баллами располагается на 12 позиции.

22-летний футболист ранее входил в состав именитого клуба чемпионата Германии «Майнца».

Очный матч между дортмундской командой и «Ферлем» состоится 22 апреля 2023 года.