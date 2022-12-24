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Чемпионат Германии. Бундеслига

Аконо стал игроком молодёжной команды «Боруссии» официально

24 Декабря 2022 • 10:22 Комментировать (1)

Немецко-камерунский форвард Цирилль Аконо стал игроком молодёжной команды дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Аконо перешёл в дортмундский коллектив из клуба «Ферль», обе команды выступают в третьем по значимости дивизионе немецкого футбола.

«Чёрно-жёлтые», имея в своём активе 18 очков, в данный момент занимают 14 место в турнирной таблице Третьей лиги, «Ферль» с 22 баллами располагается на 12 позиции.

22-летний футболист ранее входил в состав именитого клуба чемпионата Германии «Майнца».

Очный матч между дортмундской командой и «Ферлем» состоится 22 апреля 2023 года.

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Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - зима 2023 Цирилль Аконо Ферль
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Комментарии (1)
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yelizabelousov
24 Декабря 2022 в 11:54
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