«Барселона», «Реал» и «Бавария» нацелились на игрока из Франции

19-летний защитник Мало Гюсто, правами на которого владеет французский «Лион», пользуется серьезным спросом на трансфером рынке.

Согласно информации в социальных сетях журналиста Экрема Конура, заинтересованность в трансфере перспективного француза проявляют три европейских гранда. Речь идет о мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале».

Трансферный ценник защитника – 15 миллионов евро. Мало связан контрактными обязательствами с «ткачами» до лета 2024 года.

В текущем сезоне Гюсто провел 14 матчей, в которых отдал голевую передачу и получил желтую карточку.