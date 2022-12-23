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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона», «Реал» и «Бавария» нацелились на игрока из Франции

23 Декабря 2022 • 20:13 Комментировать

19-летний защитник Мало Гюсто, правами на которого владеет французский «Лион», пользуется серьезным спросом на трансфером рынке.

Согласно информации в социальных сетях журналиста Экрема Конура, заинтересованность в трансфере перспективного француза проявляют три европейских гранда. Речь идет о мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале».

Трансферный ценник защитника – 15 миллионов евро. Мало связан контрактными обязательствами с «ткачами» до лета 2024 года.

В текущем сезоне Гюсто провел 14 матчей, в которых отдал голевую передачу и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Бавария Барселона Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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