Клубы Серии А и Ла Лиги интересуются вингером «Фрайбурга»

Клубы чемпионата Италии и Испании проявляют интерес к вингеру немецкого «Фрайбурга» Роланду Шаллаи. Об этом сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, речь идёт о двух итальянских клубах, «Фиорентине» и «Лацио», и одном испанском, «Севилье».

Тем не менее, хоть все перечисленные клубы и следят за спортсменом, Шаллаи не покинет «Фрайбург» в январе. Вероятнее всего, футболист покинет Бундеслигу летом.

Помимо прочего, Роланд Шаллаи с 2016 года выступает за национальную сборную Венгрии. Был участником молодёжного чемпионата мира 2015 года, на турнире выходил на поле в двух матчах.