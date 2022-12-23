Сроки восстановления Бебу остаются неизвестными

Возвращение на поле вингера национальной сборной Того и немецкого «Хоффенхайма» Илы Бебу до сих пор невозможно, сроки его восстановления продолжают оставаться неизвестными. Об этом сообщает Kicker.

Спортсмен ранее перенёс операцию на колено, после чего ожидалось, что футболист выпадет из обоймы команды как минимум до 2023 года.

Однако после успешной операции и реабилитации Бебу отыграл около 20 минут в победном матче с «Мюнхеном 1860» (3:2) и ничейном – с командой «Гройтер Фюрт» (3:3).

Тем не менее, главный тренер клуба Андре Брайтенрайтер по-прежнему с осторожностью относится к возвращению Бебу к регулярным поединкам.