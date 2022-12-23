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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» не интересуется игроком «Фейеноорда»

23 Декабря 2022 • 18:00 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» не проявляет интереса к защитнику роттердамского «Фейеноорда» Лютсарелу Гертрёйде. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Ранее слухи о заинтересованности «чёрно-жёлтых» в 22-летнем нидерландском игроке появились в издании 1908.nl на фоне информации о потенциальном уходе из состава немецкого коллектива бельгийского футболиста Тома Мёнье.

Лютсарел является воспитанником академии «Фейеноорда», выступает за клуб из Роттердама на взрослом уровне с 2017 года.

«Фейеноорд» является лидером чемпионата Нидерландов, «Боруссия» - на шестом месте в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Боруссия Дортмунд Тома Менье Трансферы футбола - зима 2023 Лютсарел Гертрёйда
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