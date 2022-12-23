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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия», «Байер» и «Вольфсбург» просматривают игрока Второй Бундеслиги

23 Декабря 2022 • 17:40 Комментировать

Мёнхенгладбахская «Боруссия», леверкузенский «Байер» и «Вольфсбург» отправили своих скаутов для просмотра игрока брауншвейгского «Айнтрахта» Иммануэля Ферая. Об этом сообщает Kicker.

Ферай пропустил последние четыре игры текущего года за команду из Брауншвейга из-за мышечной травмы, однако его прогресс очевиден. Спортсмен вернулся на поле в первом матче года против «Гамбурга» (0:2). На счету нидерландца четыре гола и три результативные передачи в 12 матчах за «Айнтрахт».

Брауншвейгский коллектив в данный момент, имея в своём активе 18 очков, занимает 14 место во втором по значимости турнире Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Брауншвейг Трансферы футбола - зима 2023 Иммануэль Ферай
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