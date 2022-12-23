Клубы Бундеслиги заинтересованы в переходе Шлоттербека

Несколько клубов чемпионата Германии заинтересованы в подписании защитника «Фрайбурга» Кевена Шлоттербека, информирует Bild.

По сообщениям источника, речь идёт о «Шальке», «Бохуме», «Майнце», а также клубе Второй Бундеслиги «Нюрнберге».

Первые три из перечисленных команд занимают в турнирной таблице высшей немецкой лиги места с 10 по 18, коллектив из Нюрнберга находится на 11 строчке во втором по силе дивизионе Германии.

Самыми наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Шлоттербека источник называет «Бохум» и «Шальке», так как именно этим клубам остро необходимо усиление линии защиты.