Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Клубы Бундеслиги заинтересованы в переходе Шлоттербека

23 Декабря 2022 • 16:44 Комментировать

Несколько клубов чемпионата Германии заинтересованы в подписании защитника «Фрайбурга» Кевена Шлоттербека, информирует Bild.

По сообщениям источника, речь идёт о «Шальке», «Бохуме», «Майнце», а также клубе Второй Бундеслиги «Нюрнберге».

Первые три из перечисленных команд занимают в турнирной таблице высшей немецкой лиги места с 10 по 18, коллектив из Нюрнберга находится на 11 строчке во втором по силе дивизионе Германии.

Самыми наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Шлоттербека источник называет «Бохум» и «Шальке», так как именно этим клубам остро необходимо усиление линии защиты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бохум Нюрнберг Майнц Фрайбург Шальке 04 Трансферы футбола - зима 2023 Кевен Шлоттербек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
17:15 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» хочет предложить контракт защитнику «Боруссии»
16:51 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» не очень верят в трансфер Кейна
16:44 · Германия. Бундеслига
Клубы Бундеслиги заинтересованы в переходе Шлоттербека
16:32 · Германия. Бундеслига
Мукоко отрицает, что отказался от нового контракта с «Боруссией» с зарплатой в 6 миллионов евро в год
16:25 · Германия. Бундеслига
Ааронсону выделят время на адаптацию в «Айнтрахте»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Мукоко хочет организовать клиенту переход в АПЛ
16:09 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Штуттгарта» Мавропаносу
15:54 · Германия. Бундеслига
Борре получил возможность покинуть «Айнтрахт»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет сохранить Драме, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Боруссии» Дортмунд
14:54 · Англия. Премьер-лига
У «Ливерпуля» нет шансов подписать Беллингема в январе
13:53 · Германия. Бундеслига
Павар готов играть в «Барселоне» правого защитника
11:53 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд предложила Мукоко контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год, но игрок отказался
10:59 · Германия. Бундеслига
Рангник пообещал Ваннеру взять его на Евро-2024, если Австрия пробьётся на турнир
08:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фердинанд - об игроке сборной Хорватии: «Он может стать одним из лучших в мире»
05:17 · Германия. Бундеслига
Фабрегас рассказал, кого считает лучшим молодым игроком мира
Все новости
Рекомендуем