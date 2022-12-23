Ааронсону выделят время на адаптацию в «Айнтрахте»

19-летнему американскому полузащитнику Пакстену Ааронсону выделят время на адаптацию в новом для футболиста клубе, стране и чемпионате. Об этом заявил спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше.

«Мы хотим спокойно его встретить, чтобы он постепенно привыкал к интенсивности и стилю игры, изучал принципы нашего футбола, а также понемногу привыкал к немецкому языку и культуре. Как быстро это произойдёт, отчасти зависит как от него, так и от общей ситуации», - приводит слова Крёше Kicker.

Ааронсон перешёл в немецкий «Айнтрахт» из американской «Филадельфии Юнион» за четыре миллиона евро.