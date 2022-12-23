Борре получил возможность покинуть «Айнтрахт»

Колумбийский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре получил возможность покинуть немецкий клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что игрок сможет перейти в другую команду только в случае выгодного для «Айнтрахта» предложения с другой стороны, включая установленную руководством клуба трансферную стоимость спортсмена – не менее десяти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сантос Борре отыграл в чемпионате Германии 400 минут в 14 поединках и помог франкфуртскому коллективу набрать 27 очков и занять 14 место по итогам 15 проведённых командой матчей.