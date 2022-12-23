Фабрегас рассказал, кого считает лучшим молодым игроком мира

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас в своих социальных сетях назвал лучшего молодого футболиста мира на данный момент.

Фабрегас написал, что ему очень нравится игра молодого немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиала, которого он считает лучшим юным футболистом мира на данный момент.

«Он очень талантлив, умён и обладает необходимой решимостью», - добавил Фабрегас.

Напомним, что в этом сезоне Джамал Мусиала провёл в немецком чемпионате в составе «Баварии» 14 поединков, в которых забил девять мячей и сделал шесть ассистов.