Защитник «Баварии» назван лучшим футболистом 2022 года в Канаде

Молодой защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис был назван лучшим канадским футболистом по итогам 2022 года.

По информации Reuters, 22-летний игрок в четвёртый раз кряду удостоился подобной награды. В этом году Дэвис вместе со своей национальной командой выступал на катарском чемпионате мира, на котором отметился забитым мячом. Канада участвовала на мундиале впервые за 36 лет. В составе «Баварии» защитник стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка Германии.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провёл в немецком чемпионате в составе «Баварии» 12 поединков и отметился одной результативной передачей.