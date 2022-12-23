«Страсбургу» интересен Пухач

Французский «Страсбург» заинтересован в польском защитнике берлинского «Униона» Тымотеуше Пухаче. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, переход футболиста из немецкого во французский клуб может состояться в два этапа – сперва игрок перейдёт в «Страсбург» по договору аренды до конца нынешнего сезона, а затем ему может быть предложен полноценный контракт.

Польский игрок, который не был вызван на чемпионат мира, играл в столице Германии с тех пор, как летом 2021 года перешел в «Унион» из познаньского «Леха».

«Унион» в данный момент пятый в турнирной таблице чемпионата Германии, «Страсбург» - на 19 месте во французской лиге.