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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Страсбургу» интересен Пухач

23 Декабря 2022 • 02:06 Комментировать

Французский «Страсбург» заинтересован в польском защитнике берлинского «Униона» Тымотеуше Пухаче. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, переход футболиста из немецкого во французский клуб может состояться в два этапа – сперва игрок перейдёт в «Страсбург» по договору аренды до конца нынешнего сезона, а затем ему может быть предложен полноценный контракт.

Польский игрок, который не был вызван на чемпионат мира, играл в столице Германии с тех пор, как летом 2021 года перешел в «Унион» из познаньского «Леха».

«Унион» в данный момент пятый в турнирной таблице чемпионата Германии, «Страсбург» - на 19 месте во французской лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Страсбург Трансферы футбола - зима 2023 Тымотеуш Пухач
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