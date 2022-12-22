«Бавария» готова отдать Ваннера в аренду

Мюнхенская «Бавария» готова позволить Паулю Ваннеру покинуть клуб по договору аренды зимой или летом 2023 года с целью получения футболистом игрового опыта. Об этом сообщает Abendzeitung.

Игрок молодёжной сборной Германии, имеющий австрийское гражданство, в этом сезоне отыграл 45 минут в Бундеслиге и Лиге чемпионов за мюнхенскую «Баварию».

В этом сезоне Ваннера пробовали в роли левого защитника мюнхенской команды из-за большого количества атакующих игроков.

Юлиан Нагельсманн не может гарантировать игровые минуты в первой команде «Баварии», в связи с чем и может возникнуть необходимость поиска минут в другом клубе в аренде.