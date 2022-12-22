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Чемпионат Германии. Бундеслига

Плеа может покинуть «Боруссию»

22 Декабря 2022 • 23:29 Комментировать

Вингер мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа может покинуть клуб летом будущего года. Об этом сообщает Kicker.

В контракте Плеа есть пункт, согласно которому он может покинуть клуб Бундеслиги летом чуть более, чем за десять миллионов евро.

Плеа продлил контракт перед сезоном 2022/23, и хотя он действует до 2025 года с возможностью продления ещё на год, француз может уйти, когда вышеназванный пункт станет активным.

В настоящий момент команда из Мёнхенгладбаха, имея в своём активе 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Плеа выступает за «Боруссию» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Алассан Плеа
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