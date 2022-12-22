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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к игроку «Баварии»

22 Декабря 2022 • 17:06 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассматривает кандидатуру защитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Павар – реальный вариант для нас. Его трудовое соглашение истекает в 2024 году, и он хочет сменить команду», - передает слова руководителя Barсa TV.

26-летний французский футболист защищает цвета мюнхенского гранда с 2019 года. В составе «Баварии» Бенжамен провел 140 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Бенжамен Павар
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