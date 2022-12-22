Беллингем решил, в каком топ-клубе продолжит карьеру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как информируют журналисты AS, 19-летний футболист собирается перейти в мадридский «Реал».

В свою очередь «королевский» клуб также заинтересован в сотрудничестве с Беллингемом и готов подписать его следующим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 120 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Джуд принял участие в 22 поединках за «Боруссию», в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На чемпионате мира в Катаре хавбек сыграл пять матчей, забил один гол и сделал один ассист.