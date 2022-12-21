«Шальке» подписал Тауэра

Гельзенкирхенский клуб «Шальке» подписал полузащитника Никласа Тауэра, ранее арендованного у «Майнца». Об этом сообщил спортивный директор «синих» Петер Кнёбель.

Тауэр перейдёт в состав «Шальке» по договору аренды на полтора года, то есть до конца сезона 2023/24.

В целом же, по информации источника, приближающееся зимнее трансферное окно будет для клуба из Гельзенкирхена весьма напряжённым.

«Мы ведём переговоры. Каждый ищет лучшее решение для своего клуба. На сегодняшний день нас не всё устраивает», - приводит слова Кнёбеля WAZ.

В настоящий момент «Шальке» замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.