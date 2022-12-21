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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Роналду предлагали «Айнтрахту» - директор подтвердил

21 Декабря 2022 • 19:17 Комментировать (1)

Аксель Хеллманн, который возглавляет правление «Айнтрахта», сообщил о том, что клубу предлагали услуги Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

- Такое ощущение, что Роналду предлагали всем участникам Лиги чемпионов. Вам тоже? – вопрос Хеллманну.

- Его и нам предлагали тоже. Да, даже нам его предлагали, - ответ функционера приводит Sport1 со ссылкой на документальный фильм DAZN.

Летом Криштиану Роналду так никуда и не ушёл из «Манчестер Юнайтед», несмотря на слухи. А в ноябре звёздный португальский нападающий расторг контракт с «красными дьяволами». Сейчас Роналду пребывает в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Айнтрахт Франкфурт Аксель Хеллманн
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 19:19
Мендеша уже даже как то жаль ...
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