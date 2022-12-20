«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Зоммера, но продвижений пока нет

Мюнхенская «Бавария» ведёт переговоры с мёнхенгладбахской «Боруссией» по трансферу голкипера Янна Зоммера, который может заменить на «Альянц Арене» травмированного Мануэля Нойера. Немец ранее сломал ногу, из-за больше не поможет команде Юлиана Нагельсманна в нынешнем сезона.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что «Бавария» ведёт переговоры по трансферу, но стороны пока далеки от соглашения. Контракт швейцарца с «жеребятами» истекает в конце сезона, поэтому клубам нужно договориться о сумме компенсации. «Бавария» не горит желанием платить большие деньги за 34-летнего голкипера.