«Интер» хочет подписать Зоммера для подмены Онана

Миланский «Интер» рассматривает вариант с трансфером 34-летнего голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера. По информации от Sky Sport Italia, руководство «нерадзурри» хочет видеть швейцарца в качестве сменщика Андре Онана после ухода капитана Самира Хандановича, у которого летом заканчивается контракт.

Напомним, что у Зоммера тоже истекает соглашение с «Боруссией», из-за чего возрастной швейцарец стал трансферной целью многих команд. Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Янну роль основного после ухода Давида де Хеа. Также недавно появилась информация, что Зоммер хотя бы на краткосрочной основе может заменить в «Баварии» травмированного Мануэля Нойера.