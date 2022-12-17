Удоги назвал своих примеров для подражания

Будущий футболист «Тоттенхэма», а ныне игрок «Удинезе» Дестини Удоги, рассказал о своих главных примерах для подражания. Выбор крайнего защитника пал на Тео Эрнандеса из «Милана» и Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии».

«В детстве я был фанатом «Милана». Когда я начал играть на левом фланге обороны, я буквально влюбился в Марсело. Сейчас мне нравятся Тео Эрнандес и Альфонсо Дэвис», – цитирует Удоги Football Italia.

Напомним, на трансфере Дестини настоял лично главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который остался под впечатлением от игры футболиста. На счету Удоги два гола и один результативный пас в нынешнем розыгрыше Серии А.