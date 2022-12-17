Агент Нойера: «Не понимаю, почему Нюбель выносит проблемы с Тапаловичем на публику»

Томас Крот, агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, раскритиковал Александра Нюбеля, который отказывается возвращаться в мюнхенский клуб из аренды в «Монако». Напомним, причиной решения игрока являются натянутые отношения с тренером вратарей «Баварии» Тони Тапаловичем.

«Почему Нюбель не может просто позвонить Нойеру или Тапаловичу, чтобы во всём разобраться? Зачем нужно выносить всё на публику? Я этого не понимаю. Тони и Мануэль порекомендовали «Баварии» купить Нюбеля у «Шальке», поэтому эти двое сыграли большую роль в трансфере в 2020 году», – цитирует Крота немецкое издание Bild.